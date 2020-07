Remaniement : Édouard Philippe démissionne de Matignon

Édouard Philippe le 29 juin. © Andrea Savorani Neri / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Les spéculations sur son départ se multipliaient ces dernières semaines. Vendredi matin, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président de la République qui l'a accepté.

« La rentrée sera très dure, il faut nous y préparer. » Jeudi soir, Emmanuel Macron annonçait la couleur dans un entretien à la presse quotidienne régionale, en détaillant ses priorités pour « la reconstruction économique, sociale et environnementale » du pays. Dans cette interview, le chef de l'État dessinait les grandes lignes de sa stratégie pour les deux dernières années de son quinquennat, mais sans dévoiler avec quelle « nouvelle équipe » il entendait la mener.

Réélu au Havre

Si la place exacte d'Édouard Philippe dans l'équation reste pour l'heure inconnue, le Premier ministre peut se targuer d'une nette réélection dans son fief du Havre dimanche, avec 58,83 % des suffrages face au député communiste Jean-Paul Lecoq, soutenu par La France insoumise et le Parti socialiste. Malgré une abstention plus forte que lors de sa victoire en 2014, et un corps électoral plus réduit, Édouard Philippe a réussi à rallier quasiment le même nombre de voix qu'il y a six ans. En parallèle, ses baromètres de popularité paradent au beau fixe après trois mois de gestion de crise sanitaire.