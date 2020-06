Remaniement : ces noms de ministres que Gilles le Gendre suggère à Emmanuel Macron

Gilles Le Gendre a proposé plusieurs noms à Emmanuel Macron pour remplacer, notamment, Édouard Philippe à Matignon. (Illustration) © BENOIT TESSIER / POOL / AFP

À mesure que s'éloigne la crise sanitaire, et que se multiplient les sondages d'opinion, le siège d'Édouard Philippe à Matignon paraît toujours plus éjectable. En atteste une récente note qu'a adressée Gilles Le Gendre, chef de file des députés La République en marche, à Emmanuel Macron. Le maire du Havre y est fermement poussé vers la sortie, rapporte Marianne, et d'autres noms sont avancés.

Dans ce document, Gilles Le Gendre entend démontrer au président que l'heure est venue de mettre l'actuel Premier ministre sur la touche. Les arguments sont nombreux, acérés, pour certains. « Le gouvernement doit être un vrai collectif, ce qui n'a jamais été le cas pendant trois ans », tacle le député, avant d'ajouter : « C'est parce qu'il faut changer que nous devons prendre des risques. » « Le choix du Premier ministre doit remettre le tandem de l'exécutif dans le bon sens », assène encore l'élu de Paris.

Bruno Le Maire, « faible charisme », mais potentiel Premier ministre

Qui, alors, comme choix opportun ? Là encore, Gilles Le Gendre a poussé la réflexion. Il a quelques solutions de rechange - les ministres Olivier Véran, Marc Fesneau et Didier Guillaume -, mais, surtout, deux options prioritaires à ses yeux, des « favoris ». Le deux sont déjà membres du gouvernement : Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire.

