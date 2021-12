"Relance, puissance, appartenance" : la présidence française de l'UE en trois axes

La France prendra les commandes de la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier prochain.

Emmanuel Macron, le 4 décembre 2021, à Jeddah ( AFP / Thomas SAMSON )

A 26 jours du passage de témoin entre Slovénie, actuelle présidente de l'UE, et France, Emmanuel Macron a ainsi décrit lundi 6 décembre les trois axes de la présidence française du Conseil de l'union européenne à venir, lors d'un débat pour les 25 ans de l'institut Jacques Delors, avant sa conférence de presse sur ce sujet prévue jeudi 9 décembre.

Sentiment d'appartement "étiolé"

Après avoir cité "la nécessité de relance en réponse à la crise", le président de la République a longuement défendu "la nécessité d'assumer cette Europe et de la dire toujours nôtre", en soulignant que "ce sentiment d'appartenance s'est étiolé" en France comme dans d'autres pays de l'UE. "Nul ignore le débat public dans notre pays en ce moment", a-t-il poursuivi devant les membres de l'institut réunis à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, "quand les choses deviennent difficiles, on dit c'est la faute de l'Europe".

( / )

Quant à la nécessité de "puissance", il a appelé à consolider "une Europe qui pourra faire ses propres choix, militaires, technologiques, culturels, de valeurs". "Nous avons des débats provinciaux, là où les vrais sujets sont de savoir ce que nous voulons devenir par rapport au modèle chinois, au modèle américain".

Cette présidence tournante du Conseil de l'UE, qui réunit les 27 pays membres mais ne gouverne pas la Commission, va permettre à la France d'animer les débats en fixant l'ordre du jour des réunions, et ainsi de mettre en avant ses priorités. Un sommet sur la défense est notamment prévu durant les trois premiers mois de la présidence, au cours desquels seront organisés les rendez-vous les plus importants, avant l'élection présidentielle Emmanuel Macron devrait dévoiler jeudi la liste des villes dans lesquelles seront organisés plusieurs évènements de la présidence française et en dévoiler l’emblème, selon l'Elysée. La dernière présidence française de l'UE remonte à la période du 1er juillet au 31 décembre 2008, sous Nicolas Sarkozy.