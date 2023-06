Rejoignez l’ESG Sport, l’école des métiers du sport

Implantée dans six agglomérations, l’ESG Sport est une école de commerce préparant ses étudiants (de bac à bac+5) aux métiers en lien avec la sphère sportive. Management, marketing, communication… Il y en a pour tous les profils. Pourquoi pas le vôtre ?

Comment faire pour vivre de sa passion quand on est fan de sport ? Devenir sportif de haut niveau n’est pas donné à tout le monde, mais, heureusement, il existe de nombreuses autres options pour ceux qui n’ont pas le talent balle au pied de Kylian Mbappé. Du marketing à la communication, en passant par l’événementiel et même le management, les opportunités sont diverses et variées. Pour parvenir à les saisir, mieux vaut bien choisir son centre de formation. L’un d’entre eux a de réels atouts à faire valoir : l’ESG Sport, qui prépare ses étudiants – depuis le post-bac jusqu’à bac+5 – aux métiers du sport et de l’e-sport.

Formations pratiques, voyages et insertion professionnelle

Quatrième du classement des écoles de sport et e-sport en 2023 (selon Studies Advisor), l’ESG Sport bénéficie, depuis juin 2021, de la certification Qualiopi, gage de qualité et de crédibilité. Afin de s’adapter au secteur sportif, actuellement en pleine croissance et confronté aux défis du numérique, cette école de commerce du sport a fait le pari de laisser de côté les cours magistraux. Dans ses locaux, pas de feuilles à noircir, ni d’interminables heures passées assis sur une chaise, et encore moins de leçons fastidieuses à apprendre par cœur, mais beaucoup de pratique et d’exercices de mise en situation. Dispensés par des professionnels expérimentés et reconnus dans leur domaine, les cours confrontent ainsi les étudiants aux enjeux concrets de cet univers si particulier. Tout au long de l’année, des rencontres sont organisées avec des sportifs de haut niveau (Souleymane Cissokho, Sidney Govou, Rod Fanni…). Des visites d’infrastructures sont également au programme avec, par exemple, le Stade de France, Roland-Garros ou encore l’Orange Vélodrome. Les étudiants de première année ont même un voyage prévu à Londres, pour y visiter plusieurs stades anglais. Surtout, l’insertion professionnelle est au cœur de la stratégie de l’ESG Sport, qui signe chaque année 5000 conventions de stage et 5800 contrats d’alternance et s’appuie sur un réseau de 5000 entreprises partenaires.…

SF pour SOFOOT.com