Réindustrialisation : le plan de relance de l'économie a permis de soutenir 782 projets

Ces projets ont permis de "créer ou conforter 100.000 emplois", selon le ministère de l'Économie.

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Recyclage de métaux, ingrédients agroalimentaire, principes actifs de médicaments ou semi-conducteurs... Le plan de relance de l'économie lancé en septembre 2020 a permis de soutenir 782 projets de relocalisation ou modernisation d'entreprises industrielles en France, a annoncé le ministère de l'Industrie jeudi 17 février. Après l'épidémie de Covid-19 qui a mis en lumière la désindustrialisation à l'oeuvre en France depuis plusieurs décennies et révélé sa dépendance dans certains domaines critiques comme les médicaments, ces projets ont permis de "créer ou conforter 100.000 emplois", selon Bercy.

Les projets soutenus ont été sélectionnés via trois appels d'offres différents, dont la dernière vague de 72 entreprises lauréates a été annoncée jeudi par le ministère de l'Industrie. Au total, l'État a versé près de 1,6 milliard d'euros de subventions à ces 782 projets, ce qui a permis de générer quelque 5,4 milliards d'euros d'investissements productifs dans ces entreprises.

Des aides ont ainsi été accordées à de nombreuses petites et moyennes entreprises ou start-up, allant d'une minoterie en Guyane qui prévoit de créer une vingtaine d'emplois à une start-up issue du CEA-Léti dans l'Isère, qui développe pour les industriels de l'agroalimentaire des puces d'extraction d'ADN permettant de détecter les salmonelloses ou listeria. La société va ainsi créer 26 emplois. De grands groupes ont aussi été aidés comme le sidérurgiste ArcelorMittal pour moderniser un atelier, ou Orano pour la création d'un outil industriel d'aimants permanents.

Une entreprise industrielle sur trois aidée

L'agroalimentaire reçoit 132 millions d'euros pour 97 projets. La santé bénéficie de 829 millions d'euros pour quelque 187 projets, dont 42 visent à la relocalisation en France de capacité de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Quelque 141 millions d'euros ont été accordés pour 107 projets dans l'électronique. Ainsi la société Linxens basée à Mantes-la-Jolie reçoit une aide pour créer un atelier dédié à l'assemblage de capteurs biométriques destinés aux cartes bancaires. Pas moins de 120 projets reçoivent 317 millions d'euros d'aides dans des secteurs fournissant des intrants essentiels à l'industrie (métaux, matériaux, chimie et recyclage), tandis que le secteur de la 5G reçoit 98 millions d'euros.

Au total, une entreprise industrielle sur trois de plus de cinq salariés a été "accompagnée" sous une forme ou une autre, a indiqué la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, lors de son audition de bilan du quinquennat devant l'Assemblée Nationale la semaine dernière. Selon elle, la France est le seul pays à avoir fini de déployer son plan de relance en Europe, "mais aussi à avoir eu ce taux d'atteinte des entreprises". "Pour donner une idée de comparaison, c'est sept fois ce qui a été réalisé sous la mandature Sarkozy entre 2008 et 2011", selon elle. Pour autant, "on ne va pas caracoler avec juste 11% du PIB dans l'industrie", a admis la ministre.

"Construire le rebond"

La France a perdu un million d'emplois industriels entre 2000 et 2016. "Des pans entiers de notre industrie ont été délocalisés, des territoires entiers se sont retrouvés abandonnés", a rappelé Agnès Pannier-Runacher. "En 2021, comme en 2017, 2018, et 2019, nous avons recréé de l'emploi industriel net dans nos territoires, cela n'était pas arrivé depuis 2000", a souligné la ministre.

"En quatre ans, on a montré qu'on était capable d'arrêter la saignée industrielle, le sujet maintenant c'est de construire le rebond", a-t-elle ajouté, reconnaissant un "énorme travail à poursuivre sur la question de l'automatisation et de la numérisation des chaînes de production", ainsi que sur la construction d'une filière de machines-outils. "La vérité commande de dire qu'on a encore des acteurs de taille modeste, parfois très pertinents, très pointus, mais de taille modeste, pas toujours très connus des Français et qu'il y a un gros boulot de structuration à faire" en ce domaine, a-t-elle dit.