Reims s’impose en fin de match face à Boulogne-sur-Mer en amical

C’était LE match de ce vendredi.

Tandis que la rencontre qui devait l’opposer à l’Olympique de Marseille ce week-end a été déplacée à cause du parcours européen des Phocéens, le Stade de Reims a tout de même organisé un match amical ce vendredi pour garder le rythme. Mais également pour que Samba Diawara, qui vient de remplacer Will Still à la tête des Marnais, puisse avoir une meilleure idée de son groupe. C’est Boulogne-sur-Mer, leader du groupe C de National 2, et déjà promu en National la saison prochaine, qui est venu jouer le rôle du sparring-partner dans un stade Auguste-Delaune à huis clos. Les Boulonnais ont tenu tête mais se sont finalement inclinés 3-2.…

LT pour SOFOOT.com