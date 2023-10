information fournie par So Foot • 09/10/2023 à 19:20

Reims devra verser près de 400 000 euros à Anatole Ngamukol

La justice a tranché.

Mis à l’écart de l’effectif par Reims en 2018 puis licencié par le club, Anatole Ngamukol mène depuis une bataille juridique contre son ancien club, entre dénonciation du préjudice moral subi et actions devant la FFF pour alerter sur sa situation. En 2021, les Prud’hommes avaient jugé le licenciement abusif et condamné le club champenois à verser près de 80 000 euros à son ancien joueur. Insuffisant pour ce dernier, qui fait appel, jugeant que sa « mise à l’écart avait notamment pour objet de le pousser à la faute et de faire pression sur lui pour le contraindre à quitter le Stade de Reims, sans que ce dernier n’ait à lui verser la moindre indemnité. »…

TB pour SOFOOT.com