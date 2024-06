Régis Le Bris quitte Lorient

La hype aura duré un an.

Relégué cette saison à la tête du FC Lorient, Régis Le Bris quitte officiellement les Merlus après deux saisons à la tête de l’équipe première (et un long parcours à différents échelons du club, avec notamment un titre de champion de France U17 en 2015). « Je tiens à remercier Régis pour ses nombreuses années au FC Lorient et regrette que les résultats des derniers mois n’aient pas mieux reflété son investissement et son professionnalisme au quotidien, depuis son arrivée au club. C’est un travailleur acharné, et je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets » , a affirmé le président du club, Loïc Féry, dans le communiqué du club breton.…

TB pour SOFOOT.com