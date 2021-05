Régionales : Les Républicains vont "tout faire" pour que le RN ne gagne aucune région, promet Gérard Larcher

Le président du Sénat déplore la "confusion" créée par les ministres candidats, mais souligne que "l'adversaire", c'est le Rassemblement national.

Gérard Larcher à Paris, le 1er avril 2021. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Les Républicains vont "tout faire" pour que le Rassemblement national ne remporte aucune région lors des élections régionales de juin, a assuré jeudi 27 mai le président LR du Sénat Gérard Larcher. Il en a profité pour renouveler son soutien au président sortant de Paca Renaud Muselier, au coude-à-coude avec le RN.

"Je soutiens Renaud Muselier, et très clairement" , a-t-il souligné sur RTL après le psychodrame autour de la constitution de sa liste avec des membres de la majorité présidentielle.

Accusant Emmanuel Macron d'avoir "créé la confusion" dans cette région avec l'annonce par Jean Castex dans un premier temps d'une alliance LREM/LR avec la présence de la ministre Sophie Cluzel sur la liste de Renaud Muselier, il a souligné qu'"à chaque fois qu'il y a un manque de clarté, on favorise le Rassemblement national".

Le RN en tête dans les Hauts-de-France

Un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi donne Thierry Mariani, le candidat du RN, en tête au premier tour (43%), loin devant Renaud Muselier, notamment allié avec des membres de la majorité (33%), et les deux candidats au coude-à-coude en cas de duel au second tour. La bataille n'est-elle donc pas perdue d'avance ? "Non. C'est un combat qu'il faut mener, c'est un combat difficile; nous pouvons l'emporter", et "nous allons tout faire pour qu'il ne la remporte pas", a promis Gérard Larcher.

"Le RN peut faire des bons scores, Marine Le Pen cible trois régions (Paca, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, NDLR), il faut tout faire pour qu'il n'en ait aucune" , a-t-il ajouté.

Dans les Hauts-de-France, Gérard Larcher, soutien du président sortant ex-LR Xavier Bertrand, a déploré là encore "la confusion créée par l'arrivée de ministres en grand nombre" , mais ne se "trompe pas : l'adversaire pour moi, c'est (Sébastien) Chenu", le candidat du RN, a-t-il souligné.

Un an avant la présidentielle, il a confirmé que "si Xavier Bertrand gagne, si Valérie Pécresse l'emporte (en Île-de-France), si Laurent Wauquiez l'emporte (en Auvergne-Rhône-Alpes)", LR aura "juste derrière à déterminer" qui sera candidat pour la présidentielle de 2022, avec deux possibilités: "si l'un s'impose naturellement nous en ferons le constat, sinon nous entrerons dans une procédure de départage", qui n'est "pas une procédure simple", mais à la fin "une dream team soutiendra le ou la candidate et à ce moment-là, tout est possible" pour 2022, veut-il croire.