Régionales : après consultation des maires, Emmanuel Macron maintient le scrutin

Les scrutins des régionales et des départementales, prévus en juin, seront-ils maintenus ? A priori oui, affirment plusieurs sources concordantes. D'après Le Figaro, Emmanuel Macron se positionne désormais en faveur du maintien des dates prévues, les 13 et 20 juin prochains. Lors d'un vote parlementaire consacré au calendrier des deux scrutins, le Premier ministre Jean Castex défendra ce mardi la décision du gouvernement, a affirmé à l'Agence France-Presse une source gouvernementale. Cette décision fait suite à la consultation des maires réalisée durant le week-end. D'après les résultats, plus de la moitié des édiles ayant répondu se disaient favorables au maintien de la date, avait fait savoir le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Dès vendredi, les maires avaient reçu un mail des préfets les invitant à répondre d'ici à lundi midi par « oui » ou par « non » à la question de savoir si les conditions préconisées par le comité scientifique leur semblaient réunies pour tenir les deux scrutins les 13 et 20 juin. Au total, 69 % des maires ont répondu à la consultation. Une « participation importante », selon la Place Beauvau. Dans le détail, 13 513 maires (56 %) ont répondu « oui » et 9 812 (40 %) s'y sont opposés, tandis que 932 (4 %) n'ont pas répondu à la question posée. Ces résultats sont conformes à la position adoptée par l'Association des maires de France (AMF),

... Lire la suite sur LePoint.fr