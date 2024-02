Regain d'optimisme des chefs d'entreprises en début d'année olympique (étude)

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les chefs d'entreprises entament l'année 2024 avec un moral revigoré, relève vendredi une enquête OpinionWay pour CCI France qui affiche un indicateur d'optimisme en nette hausse par rapport à décembre 2023.

L'indicateur d'optimisme de janvier s'établit à 87 points, en hausse de 10 points par rapport à décembre 2023, même s'il reste inférieur à sa valeur-référence de 100.

En dépit d’un contexte économique et social tendu, les 1.009 dirigeants interrogés affichent une bonne confiance dans leur entreprise (69%, +3 points par rapport à décembre) et une confiance faible mais en hausse dans les perspectives économiques nationales (25%, +7 points) et mondiales (24%, +6 points).

Ils restent toutefois moins enclins à faire croître leurs effectifs et seulement 14% d'entre eux ont l'intention d'embaucher cette année, soit 5 points de moins qu’en janvier 2023 et même 9 points de moins que début 2022.

Quant à "l'effet JO", 57% des dirigeants pensent qu'ils auront un impact positif sur l’économie française et 58% sur l'image du pays à l'international. En revanche, ils sont uniquement 9% à considérer que les Jeux olympiques auront un impact positif sur leur propre entreprise.

Cet impact est considéré comme plus important par l'échantillon des 219 chefs d'entreprises implantées dans les villes accueillant les JO: ils sont 30% à estimer que cet événement aura des retombées positives sur leur entreprise, 66% sur l'économie française et 68% sur le rayonnement international de la France.

Ces derniers restent pour autant peu enclins à adopter une stratégie particulière pour la période, avec huit dirigeants sur dix n'envisageant pas d'en profiter pour améliorer leur image de marque ou de développer de nouveaux marchés (87%).

Ainsi, une grande majorité (90%) des dirigeants n'envisagent pas d'effectuer des travaux pour adapter les locaux, recruter du personnel supplémentaire (88%) ou adapter le planning des congés (75%).

En juillet 2023, une mission d'information parlementaire estimait les retombées économiques des JO dans une très large fourchette comprise entre 5,3 milliards et 10,7 milliards d'euros "pour le seul territoire d'Île-de-France", dont entre un quart et plus d'un tiers générées par les 15,9 millions de touristes attendus sur la période.

L'étude a été réalisée par téléphone du 17 au 26 janvier 2024.