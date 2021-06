Réforme des retraites : nécessaire, mais pas prioritaire, estiment la majorité des Français

SONDAGE. Les trois-quart des Français jugent que la priorité actuelle est la relance de l'activité économique, bien loin devant la réforme des retraites (32%), selon une enquête OpinionWay-Square pour Les Echos et Radio Classique.

(Photo d'illustration) ( AFP / VALERY HACHE )

Mise entre parenthèses avec la crise du Covid-19, la réforme des retraites verra-t-elle le jour ? Emmanuel Macron a évoqué le 3 juin la possibilité de relancer le chantier explosif d'une telle réforme, tout en laissant ouvertes les questions du contenu et du calendrier. Selon son ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ce chantier reste "une priorité ". A l'inverse, le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a estimé qu'il fallait attendre après la présidentielle. Un avis plutôt partagé par les Français, révèle lundi 14 juin une enquête OpinionWay-Square pour Les Echos et Radio Classique *.

Si 69% des sondés estiment qu'il est nécessaire de réformer les retraites, dont 21% jugent qu'il est "tout à fait nécessaire", plus de la moitié (55%) jugent que le gouvernement ne doit pas l'engager maintenant, car le sujet doit être l'un des débats de la présidentielle 2022.

Sans surprise, les électeurs d'Emmanuel Macron en 2017, dont la réforme était l'une des promesses de campagne, sont parmi les plus convaincus (84%), juste derrière les électeurs de François Fillon (87%). 66% des électeurs de Marine Le Pen y sont également favorables. "Mais la candidate du Rassemblement national a promis des dépenses, et non des économies, avec la retraite à 60 ans et 40 annuités", rappellent Les Echos.

Les électeurs de gauche, sont beaucoup plus partagés. Une minorité (48%) des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et une petite majorité de ceux de Benoît Hamon (56%) jugent que c'est nécessaire.

Après un an et demi de crise, la priorité c'est la relance de l'activité économique, pour 75% des personnes interrogées , quelle que soit leur appartenance politique. Suivent l'aide aux entreprises et la réindustrialisation, (58%), la baisse des dépenses publiques (49 %). Les retraites arrivent bien après, avec 32% des voix.

"Les retraites sont un sujet d'inquiétude, mais elles ne sont pas prioritaires. Après le Covid, les Français ne veulent pas être happés de nouveau par un thème douloureux, ils ont la tête ailleurs", analyse auprès des Echos Bruno Jeanbart, le vice-président d'Opinionway.

* Sondage réalisé les 8 et 9 juin auprès d'un échantillon de 1.012 personnes, selon la méthode des quotas.