Réforme des retraites : les clubs de foot seront-ils vraiment gagnants ?

Les clubs de foot sont-ils les grands gagnants de la réforme des retraites ? C'est ce qu'affirme, dans une étude publiée le 14 janvier, l'Institut de la protection sociale (IPS), un think tank qui ne manque pas une occasion pour critiquer le projet du gouvernement.Le raisonnement est simple. Dans le régime universel, les cadres qui gagnent plus de 120 000 euros par mois ne payeront plus de cotisations retraite, si ce n'est une cotisation de solidarité de 2,81 % non créatrice de droits à la retraite, au nom de la solidarité. Les joueurs de foot professionnels qui ont souvent des rémunérations très élevées vont donc bénéficier d'une forte baisse de leurs cotisations par rapport au système actuel, comme les cadres très bien payés dans n'importe quelle autre entreprise. Sauf d'ailleurs, comme le reconnaît l'IPS, les joueurs les mieux rémunérés du foot français, qui, eux, gagnent tellement d'argent qu'ils verront leur contribution au système de retraite augmenter.Maintenir leurs droits à la retraiteSauf que, dans le foot, les clubs ont l'habitude de raisonner en salaire net qu'ils offrent à leurs joueurs et ils prennent donc en charge leurs cotisations salariales. La conclusion de l'IPS est dès lors évidente : ce sont les clubs de foot qui vont empocher la baisse de charges qui aurait dû bénéficier aux joueurs dont le niveau de rémunération est de 73 000 euros en moyenne par mois, selon l'IPS.Cette étude révélée par Le Figaro a fait...