Étude « truquée », cas types « faussés » : le moins que l'on puisse dire, c'est que le collectif de citoyens Nos retraites n'y va pas avec le dos de la cuillère pour dénoncer une « opération de communication » du gouvernement propre à « fausser le débat parlementaire ». Les commentaires du Conseil d'État qui a critiqué des projections financières « lacunaires » de l'étude d'impact dévoilée vendredi 24 janvier par le gouvernement ont donné des ailes à ce groupe, proche des organisations syndicales et associations (CGT, Attac, Les Économistes atterrés, la Fondation Copernic, Unef, FSU, Solidaires) farouchement opposées à la réforme des retraites. Leurs critiques sont aussi relayées sur Twitter par Michael Zemmour, maître de conférences en économie à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, chercheur au LIEPP de Sciences Po.Que reproche le collectif au gouvernement dans une étude publiée le 24 janvier ? D'avoir enjolivé ses cas types pour faire apparaître son projet de régime universel par points sous son plus beau jour. Il l'accuse d'avoir figé l'âge pivot à 65 ans dans ses exemples, ce qui revient à minorer le malus appliqué à ceux qui prennent leur retraite avant cet âge et fausse les comparaisons avec les pensions que produirait le système de retraites en vigueur pour les générations nées dans les années 1980 et 1990. Il a donc redressé les cas en appliquant des âges pivots plus tardifs, ce qui...