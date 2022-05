Réforme des retraites : "L’âge légal, c’est pas obliger les gens de partir à 60 ans, c’est le permettre”, estime Philippe Martinez

Le secrétaire général de la CGT s'interroge la volonté du gouvernement d'instaurer une concertation sur sa proposition de repousser l’âge de la retraite à 65 ans. "Tous les syndicats sont contre”, affirme-t-il.

Le représentant de la CGT Philippe Martinez à Paris,le 1er mai 2022. ( AFP / Alain JOCARD )

Invité sur franceinfo , mercredi 25 mai, le représentant de la CGT Philippe Martinez émet des doutes sur "le dialogue" promis par la Première ministre Élisabeth Borne au sujet de la réforme des retraites. “Madame Borne applique ce que dicte l’Elysée . Par exemple, quand on écoute, on concerte et on entend, on ne propose pas de repousser l’âge de la retraite à 65 ans puisque tous les syndicats sont contre”, a affirmé Philippe Martinez.

En réponse aux questions des journalistes qui lui font remarquer que "quasiment tous les pays en Europe travaillent plus tard" qu'en France, Philippe Martinez a estimé que "leurs gouvernements se trompent". " Il y a beaucoup de syndicats dans le monde et en Europe qui demandent de baisser l'âge de la retraite ", a-t-il affirmé. Selon lui, la question fondamentale que va poser la réforme des retraites est celle de l'emploi des jeunes. "Comment en gardant plus longtemps les salariés, on va libérer de l'emploi ?", a-t-il lancé.

Un départ possible à 60 ans

Le syndicaliste a affirmé être pour le départ à la retraite à 60 ans . "L’âge légal, c’est pas obliger les gens de partir à 60 ans, c’est [le] permettre”, a-t-il rappelé. Il souhaite qu’une partie des études entre dans le calcul des retraites pour ne pas “faire des études et pénalisé”.

Évolution de l'âge moyen à l'attribution des droits de retraite pour le régime général de 1963 à 2020, selon les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ( AFP / )

Le leader de la CGT devait être reçu mercredi 25 mai au ministère du Travail par Olivier Dussopt, chargé de mener la réforme explosive au cours des prochains mois . Dimanche, la Première ministre Elisabeth Borne avait défendu le projet de refonte des retraites, insistant sur son vœu de "ne pas mentir" aux Français. "Ceux qui voudraient faire croire (que la réforme des retraites) n’est pas indispensable ne disent pas la vérité aux Français", avait ainsi affirmé la cheffe du gouvernement.