Reece James à Arsenal, c’est « non »

Fidèle au club.

Un fan des Gunners a tweeté « Reece James à Arsenal, qui dirait non ? » , ce à quoi le défenseur de Chelsea a personnellement répondu : « Je dis non. » Une réponse courte qui n’a pas manqué de faire rire et réagir. Kai Havertz et Jorginho ayant récemment quitté Chelsea pour le rival londonien, les fans des Blues peuvent enfin souffler, ça ne sera donc pas son cas.…

GD pour SOFOOT.com