Recrutement : la crise est-elle passée pour les cadres ?

Si le recrutement des cadres est au beau fixe, dépassant les niveaux d'avant la crise sanitaire, tout le monde pourrait ne pas en profiter, comme les jeunes diplômés et les seniors.

"La dynamique de l'emploi cadre se confirme et s'amplifie même", souligne une étude* de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) publiée mercredi 27 octobre. En effet, pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19, au troisième trimestre, le nombre d'offres d'emploi destinées aux cadres a dépassé celui de 2019 qui était elle-même une année record pour l'emploi des cadres.

Cet été, 10% des entreprises du privé ont finalisé au moins une embauche de cadre, d'après l'étude de l'Apec. Certes, "en raison de la saisonnalité des embauches", ce taux recule de 4 points par rapport au deuxième trimestre, mais il augmente de 2 points par rapport au troisième trimestre 2020 et de 8% par rapport à 2019, souligne l'association.

Dans certains secteurs, notamment portés par la crise sanitaire, il y a eu un véritable boom : +45% dans la santé et l'action sociale, +39% dans l'industrie pharmaceutique, et +31% dans la distribution.

"On n’a jamais observé un troisième trimestre, qui comprend pourtant deux mois d’été, aussi dynamique" , se félicite le directeur général de l'Apec, Gilles Gateau. "Cette dynamique devrait nous amener un peu au-dessus de 247.000 recrutements de cadres sur l'ensemble de l’année 2021", prévoit-il.

2021 ne sera donc pas une année record pour l’emploi des cadres, contrairement à 2019 avec 281.300 embauches observées, toutefois la tendance se maintient globalement à un bon niveau.

Difficulté à recruter

Pour le quatrième trimestre 2021, 11% des entreprises déclarent vouloir recruter au moins un cadre, soit un point de moins qu’au cours des trois mois précédents.

Toutefois des "des incertitudes existent" qui pourraient "freiner" les embauches au quatrième trimestre , prévient M. Gateau, en citant "la pénurie des composants et matières premières" et "la difficulté à recruter".

" Les difficultés de recrutement atteignent leur plus haut niveau depuis un an" , pointe l'Apec. En cause "principalement" : le "manque de profils disponibles", le "décalage" entre candidatures et exigences du poste, et "de plus en plus" les "prétentions salariales des candidats".

Le patron de l'Apec se dit par ailleurs toujours "inquiet à court terme" pour les jeunes diplômés. À cause du gel des embauches pendant la crise, beaucoup de jeunes diplômés des promotions 2020, voire de 2019, n'ont en effet pas encore trouvé un emploi, et cette année, ils sont rejoints par les promotions 2021.

L'Apec s'inquiète aussi pour les cadres seniors qui, eux aussi, n'arrivent pas à profiter de l'embellie du marché de l'emploi.

* Cette étude s'appuie sur deux sondages réalisés du 6 au 21 septembre, l'un en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 cadres du privé avec ou sans emploi, l'autre par téléphone auprès de 1.000 entreprises représentatives des entreprises privées employant au moins un cadre.