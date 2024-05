information fournie par So Foot • 12/05/2024 à 12:44

Record égalé en Liga pour le Real Madrid

Qui l’eut cru ?

Annoncé en difficulté cette saison avec la blessure longue durée de Thibaut Courtois, le Real Madrid a finalement réalisé une très belle année sur le plan défensif, avec seulement 22 buts encaissés. Il vient même d’égaler son record de clean sheets en Liga, alors qu’il reste 3 matchs de championnat à disputer. Avec déjà 19 rencontres sans concéder le moindre but, dont leur victoire face à Grenade hier (0-4), les Merengues ont égalé leur marque record, établie à trois reprises, en 1986-1987, 1987-1988 et 2019-2020. Trois gardiens ont participé à cet exploit : Andriy Lunin, Kepa Arrizabalaga et Courtois – revenu en fin de saison. Ils ne battront cependant pas les records établis par le Barça l’an dernier : 20 petits buts pris, pour un total hallucinant de 26 clean sheets .…

JF pour SOFOOT.com