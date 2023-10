information fournie par So Foot • 07/10/2023 à 11:43

Record d’affluence en NWSL pour l’hommage à Megan Rapinoe

34 130.

Ballon d’or 2019, Megan Rapinoe a été accueillie en héroïne par 34 130 spectateurs, nouveau record d’affluence pour le championnat des États-Unis de football féminin. « Je suis un peu à court de mots » , a lancé la pensionnaire de l’OL Reign au moment de prendre le micro devant toute cette foule, venue rendre hommage à la championne du monde, qui a passé l’intégralité de sa carrière – soit onze saisons – avec ce club. Elle a fait ses adieux au Lumen Field, le stade des Seahawks de Seattle (NFL) dans la nuit du vendredi à samedi. « Je me sens comme chez moi. C’était toujours l’endroit le plus sûr » , a-t-elle rajouté après que plusieurs icônes comme Billie Jean King et Ken Griffey Jr ne lui rendent hommage dans une vidéo diffusée dans l’enceinte.…

MD pour SOFOOT.com