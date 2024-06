information fournie par So Foot • 19/06/2024 à 18:33

Rayan Cherki vers le PSG ?

Le PSG est toujours dans Football Manager.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’active dans tous les sens. La dernière en date selon L’Équipe est une piste hexagonale et se nomme Rayan Cherki (à qui il reste un an de contrat avec l’Olympique lyonnais). La tendance à un départ dans le clan Cherki ? Dans tous les cas, le PSG a transmis une offre de 15 millions d’euros, ce mercredi. Problème : l’OL réclame 30% à la revente, et les Parisiens s’y opposent, toujours d’après les informations du quotidien.…

AL pour SOFOOT.com