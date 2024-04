Rayan Cherki : « À chaque fin de saison, je m’asseyais avec ma mère, et je pleurais »

Rayan Cherki sur le divan.

En couverture du numéro 215 de So Foot , en kiosque ce jeudi, l’attaquant de l’OL se livre dans un entretien fleuve de dix pages. Il se confie sur de nombreux sujets et revient notamment sur la charge mentale qu’implique d’être un footballeur professionnel. « On ne se rend pas compte… Après les matchs, les joueurs ne peuvent pas dormir » , explique-t-il. Une pression qui le pousse à craquer chaque année : « À chaque fin de saison, c’était pareil, hormis la dernière à cause de l’Euro Espoirs : je rentrais chez moi, je m’asseyais avec ma mère, et je pleurais. Parce qu’il fallait que toute la pression et la charge émotionnelle de l’année s’en aillent. » …

SF pour SOFOOT.com