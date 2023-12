Raya-Ramsdale : le combat en cage orchestré par Arteta

Depuis le début de la saison, David Raya est devenu le numéro 1 au poste de gardien à Arsenal, aux dépens d’Aaron Ramsdale. Une situation qui met l’Anglais en difficulté, et interroge le management de Mikel Arteta. Et ce, alors que le coach espagnol fait les bons choix dans la direction prise par les Gunners .

Pour redonner à Arsenal son éclat d’antan, un peu patiné depuis le départ d’Arsène Wenger en 2018, Mikel Arteta a eu des décisions majeures à prendre. L’une d’entre elles a été de choisir le bon gardien pour aller chercher le titre. Cette saison : deux hommes se retrouvent dans une arène et doivent composer avec les principes du coach espagnol. Et un des deux semble avoir déjà perdu la bataille. Avec huit petits matchs disputés depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Aaron Ramsdale a joué deux fois moins que son pendant espagnol, David Raya (15 matchs). Nommé dans l’équipe type de la saison l’an dernier, auteur de 14 clean sheets en 38 matchs de championnat, le portier anglais doit se contenter de cirer le banc cette année. À moins d’un an de l’Euro, l’Anglais est dans une bien mauvaise passe. Une configuration dont il souffre aujourd’hui, mais qui lui a bénéficié à son arrivée dans le nord de Londres en 2021.

L’habitude des chutes sans filet

Lorsque Arteta fait son retour dans la capitale anglaise, les cages des Gunners sont gardées par Bernd Leno. Après deux saisons au cours desquelles il dispute respectivement 35 et 49 matchs, l’Allemand est gentiment envoyé sur le banc, au profit du jeune goalkeeper débarqué de Sheffield : Aaron Ramsdale. L’ancien portier de Leverkusen confiait d’ailleurs à Bild en 2021 ne pas avoir compris cette situation : « Il n’y avait pas de raison claire de pourquoi je n’étais plus dans le 11, mais ça n’avait rien à voir avec mes performances. C’est le coach, c’est lui qui décide. » Trop bon pour être numéro 2, Leno quitte le club en 2022, après un an passé au placard, pour rejoindre Fulham. L’histoire est facétieuse, car deux ans plus tard, elle se répète, et se retourne donc déjà contre Ramsdale. Après une excellente saison 2022-2023, l’Anglais glisse dans la hiérarchie.…

Par Corentin Delorme pour SOFOOT.com