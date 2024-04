Raúl García prendra sa retraite à l’issue de la saison

Muchas García !

Légende du championnat espagnol, Raúl García a annoncé ce lundi à ses coéquipiers de l’Athletic Club qu’il raccrocherait les crampons à la fin de la saison. Le milieu de terrain originaire de Navarre a marqué l’histoire du club basque avec qui il a remporté la Supercoupe d’Espagne en 2021 et plus récemment la Coupe du Roi. À 37 ans, Raúl García s’apprête à quitter les terrains avec une ultime distinction, celle d’être le troisième joueur le plus capé de l’histoire de la Liga, derrière Joaquin et Andoni Zubizarreta.…

