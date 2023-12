information fournie par So Foot • 06/12/2023 à 18:18

Raúl de Tomás marque un but invisible

L’arbitre doit (vraiment) s’acheter des lunettes.

Ce mercredi, le Rayo s’est imposé face à Yeclano, pensionnaire de quatrième division (0-2), à l’occasion des 32 es de finale de la Coupe d’Espagne. Si la victoire a mis du temps à se dessiner, puisque Radamel Falcao a ouvert le score en fin de partie (89 e ), elle aurait pu s’arrêter à un but d’écart. La raison ? Sur le deuxième but, signé Raúl de Tomás (90 e +2), l’arbitre Mario Melero López n’a tout simplement rien vu. Pensant que la frappe de l’attaquant espagnol a atterri dans le petit filet extérieur, l’officiel a en effet indiqué une remise en jeu, avant les protestations des joueurs du Rayo et la confirmation de son assistant ne lui fassent valider la réalisation.…

