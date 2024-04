information fournie par So Foot • 22/04/2024 à 22:36

Raul critique aussi la fédération espagnole

Plus poli qu’Iker Casillas, mais l’idée est la même.

Présent aux trophées Laureus, Raul, a été interrogé sur les récents déboires de la fédération espagnole. Actuellement entraîneur de la Castilla du Real, il n’a pas cherché à faire dans le détail, confiant que « l’image que montre le football espagnol n’est pas la meilleure ». La légende du football espagnol (102 capes et 44 buts) a même fait passer un message quelque peu mystérieux mais dont on peut déduire qu’il demande à demi-mots aux joueurs de prendre leurs responsabilités, pour sortir de cette impasse. « Les joueurs ont une grande capacité à se déconnecter et à se connecter à ce qui se passe » a-t-il déclaré, soulignant que les choses devaient bouger : « Si la situation continue comme ça, c’est clair que ce ne sera pas l’idéal . »…

JF pour SOFOOT.com