Rassemblement national : Louis Aliot, l'arbre qui cache la forêt ?

Il a revendiqué sa victoire peu avant 20 heures. En emportant Perpignan avec 53 à 54 % des suffrages face au maire LR sortant Jean-Marc Pujol, l'ancien vice-président du Rassemblement national offre au parti sa première victoire de taille depuis 25 ans et les prises de Toulon, Marignane, Orange...

Dans cette ville de 120 000 habitants, plombée par le chômage et la pauvreté, le front républicain n'a pas tenu - deux colistiers de la liste LREM appelant même à voter pour lui. La participation, de sept points plus élevée que la moyenne nationale, a servi au second tour le député RN qui a tenté de gommer, pendant toute sa campagne, son étiquette partisane pour incarner un « lepenisme tranquille ». Une stratégie payante, et qui « peut servir d'exemple à la France entière », a jugé dimanche soir celui qui dénonçait dans ce « front républicain [...] une escroquerie politique et intellectuelle : [...] Les murs sont faits pour être abattus. Nous sommes des citoyens comme les autres, nous défendons des idées, un projet ; et nous le démontrerons désormais dans la gestion de cette ville ».

Trois défaites et six victoires

« Ce n'est pas seulement une victoire symbolique, c'est un vrai déclic, parce que nous allons aussi pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer de grandes collectivités », s'est réjouie Marine Le Pen, sur TF1.

