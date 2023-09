information fournie par So Foot • 26/09/2023 à 10:30

Rapinoe : le football perd sa Megan star

Megan Rapinoe a joué dimanche soir son dernier match avec les États-Unis, tirant sa révérence après 17 ans de bons et loyaux services. Ballon d’or, double championne du monde, elle a marqué l’histoire du football féminin, en étant bien plus qu’une excellente joueuse. Hommage.

Le football est souvent frileux au moment de brandir le terme de légende lorsqu’un joueur ou – encore plus – une joueuse quitte un club, prend sa retraite ou remporte un nouveau trophée. Mais il n’y a sans doute pas de meilleur qualificatif pour évoquer toute la grandeur de Megan Rapinoe. Elle n’a pas changé seulement le football, elle a changé le monde. À la veille de son dernier match sous le maillot quatre fois étoilé des États-Unis, disputé dimanche à Chicago face à l’Afrique du Sud (2-0), l’attaquante de 38 ans résumait ainsi sa carrière : « Ma mère nous répétait toujours, à moi et à ma sœur jumelle, qu’il est de notre responsabilité d’utiliser notre talent ou notre popularité pour rendre le monde meilleur, d’une manière ou d’une autre. » Après dix-sept années passées à porter haut et fort les couleurs des États-Unis, Megan Rapinoe peut s’en aller avec la sensation du devoir accompli.

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com