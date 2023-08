Rapinoe condamne la « misogynie » et le « sexisme » de Rubiales

Voilà un terrain où Megan Rapinoe ne restera jamais muette, contrairement à son ultime Mondial.

Interrogée par The Atlantic à propos de la dernière Coupe du monde, et notamment sur le sacre de l’Espagne, Megan Rapinoe est revenue sur le baiser imposé par Luis Rubiales à Jenni Hermoso. « Cela m’a fait réfléchir à tout ce que nous devons endurer , raconte l’attaquante américaine. Pensez à tout ce que l’équipe espagnole a dû supporter : certaines des joueuses qui ont protesté l’année dernière (contre différents problèmes de gestion, de professionnalisme ou de respect de la vie privée au sein de la sélection espagnole et où Jorge Vilda était clairement visé, NDLR) ne font toujours pas partie de l’équipe. Peut-être que cela les a galvanisés, mais on ne devrait pas avoir à subir cela. » …

FP pour SOFOOT.com