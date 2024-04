Raphinha, l'invité surprise

Son nom ne résonnait pas comme une menace pour le Paris Saint-Germain, mais Raphinha s'est invité à la table des héros de ces quarts de finale de Ligue des champions, en signant un doublé permettant au Barça d'être devant à mi-parcours. Le Brésilien, qui n'avait jamais marqué en Ligue des champions, avait besoin de ce match référence.

Ce n’est pas celui qu’on attendait le plus, ce mercredi soir, dans les rangs catalans, ni le joueur qui se présentait comme la menace numéro un pour le Paris Saint-Germain. Il y en avait beaucoup pour Lamine Yamal, forcément, comme pour Robert Lewandowski et ses 94 caramels en Ligue des champions. Le Polonais a été très précieux dans le jeu et essentiel dans la construction du succès espagnol, au Parc des Princes, mais il n’a pas exercé son activité préférée, c’est-à-dire marquer, laissant la vedette à un copain brésilien. Raphinha n’est plus seulement un homonyme phonétique de son compatriote passé par Barcelone et Paris (ce bon vieux Rafinha, souvenez-vous), il est devenu le bourreau inattendu du PSG le temps d’une soirée qui l’aura sans doute vu signer sa meilleure prestation depuis qu’il porte le maillot blaugrana . C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Xavi après le quart de finale aller de Ligue des champions remporté par son équipe.

LE DOUBLÉ DE RAPHINHA QUI ÉGALISE SUR UNE MERVEILLE DE PASSE DE PEDRI, POUR SON PREMIER BALLON 😳#PSGFCB | #UCL pic.twitter.com/LdzI9zzcRd…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com