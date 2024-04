information fournie par So Foot • 12/04/2024 à 09:33

Raphaël Varane pourrait être forfait jusqu’à la fin de saison

La tuile.

Raphaël Varane souffre d’un problème musculaire et espère être de retour avant la fin de la saison en mai, annonce Manchester United dans un communiqué publié jeudi soir, sans plus de précisions. Le défenseur français était sorti sur blessure lors de la défaite des Red Devils contre Chelsea (4-3) le 4 avril. La course contre la montre est lancée pour le défenseur de 30 ans, puisqu’il ne lui restait que neuf matchs à disputer avec les Mancuniens, voire dix en cas de qualification pour la finale de FA Cup, prévue le 25 mai.…

AEC pour SOFOOT.com