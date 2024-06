Raphaël Varane, investisseur central

Présent à la tour BPCE à Paris pour l’évènement annuel de SporTech, organisation spécialisée dans les start-ups liées au sport et à la technologie, Raphaël Varane fait son trou dans le monde de l’investissement, et prépare son futur après les terrains. Motivations, historique et méthodes d’investissement, le footballeur s’est mué en investisseur et donne des précisions sur sa (future) nouvelle vie.

Que faire après sa carrière de footballeur ? C’est la grande question qui taraude les joueurs au moment de raccrocher les crampons, ou même quelques années avant s’ils sont prévoyants. Après une vie professionnelle faste, nombreux sont les exemples de sportifs ruinés quelques années après leur retraite, alors que faire ? Depuis quelques années, les footballeurs n’hésitent plus à se lancer dans les investissements. En France, Mathieu Flamini en est l’exemple parfait. Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, il fait désormais partie des footballeurs les plus riches du monde, devant les plus grandes superstars du foot. Après une honorable carrière, l’ancien d’Arsenal et du Milan a su se démarquer et est maintenant aux portes du top 400 des plus grandes fortunes de France.

Le but, c’est de réussir à redonner un peu à la société, à développer des secteurs qui nous sont chers.…

