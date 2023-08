information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 18:20

Raphaël Varane absent plusieurs semaines à son tour

Il avait pourtant prévenu.

En poussant un coup de gueule sur le calendrier surchargé des écuries européenne et l’allongement du temps additionnel, Raphaël Varane s’inquiétait de l’état de santé des joueurs. C’est finalement sur lui que la sentence est tombée, samedi, face à Nottingham Forest (victoire 3-2). Sorti à la pause et remplacé par Victor Lindelöf, le Français devrait rater les six prochaines semaines de compétition selon Sky Sports. Récemment retraité en sélection, le défenseur central pourra donc se soigner dans le calme.…

EL pour SOFOOT.com