information fournie par So Foot • 09/09/2023 à 15:16

Raphaël Quenard : « Zlatan Ibrahimovic, c’est une lumière ! »

Raphaël Quenard aime le cinéma, mais pas que.

Dans une interview accordée à Society , l’acteur principal de Yannick a révélé sa passion du football. Ainsi que son admiration pour un ancien attaquant bien connu du monde du sport, même s’il vient de prendre sa retraite. « Zlatan Ibrahimovic, que ce soit sur et en dehors du terrain, tu voyais qu’il surfait sur la vie et sur son art. Zlatan, pour moi, c’est une lumière ! » , s’est ainsi emballé le comédien, qui parle aussi de « gouaille » et d’ « une sorte de transcendance » pour évoquer l’ex du Paris Saint-Germain.…

FC pour SOFOOT.com