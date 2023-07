Rapatrié aux Pays-Bas, Edwin van der Sar est toujours dans un état stable

Victime d’une hémorragie cérébrale il y a tout juste une semaine lors de ses vacances en Croatie, Edwin van der Sar a quitté l’hôpital de Split ce vendredi soir, pour être rapatrié chez lui, aux Pays-Bas. C’est son ancien club de l’Ajax, où il était directeur général jusqu’en mai (jusqu’à sa démission), qui l’a annoncé sur ses réseaux, en citant les informations provenant de sa femme, Annemarie.

Update Edwin van der Sar on behalf of his wife Annemarie (July 15): ⁰⁰Edwin has been repatriated from Croatia on Friday evening and is currently in the intensive care unit of a Dutch hospital. His situation remains the same: stable, in a non-life-threatening condition and… pic.twitter.com/Ji7G8o1Rtl…

AL pour SOFOOT.com