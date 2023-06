Ranieri rira bien le dernier

Foto Donato Fasano/LaPresse 11 Giugno 2023 Bari, Italia - sport, calcio - Bari vs Cagliari - Campionato di calcio Serie BKT 2022/2023 - Finale playoff - Stadio San Nicola. Nella foto: I giocatori del Cagliari festeggiano la promozione in Serie A - Claudio Raniei in trionfo June 11 , 2023 Bari, Italy - sport, soccer - Bari vs Cagliari - playoff - Italian Football Championship League BKT 2022/2023 - San Nicola stadium. In the pic: Cagliari players celebrate promotion to Serie A - Claudio Raniei - Photo by Icon sport

En s’imposant sur la pelouse de Bari dans le money-time, Cagliari retrouve donc la Serie A, un an seulement après l’avoir quitté. Pourtant, rien n’était vraiment prévu, jusqu’à l’arrivée d’un homme. De retour en Sardaigne, Claudio Ranieri a réalisé un énième exploit et prouve qu’il lui en reste encore sous le capot, à 71 balais.

Il est aux alentours de 22h30 dimanche à Bari. Devant leur public toujours aussi chaud bouillant, les Galletti tiennent en échec Cagliari et sont à quelques minutes du rêve, celui de retrouver douze ans après la Serie A. Sous une pluie battante, les travées du San Nicola jubilent et n’attendent qu’une seule chose, ce foutu coup de sifflet final. De leur côté, les Rossoblù sont au pied du mur. Ils dominent, outrageusement même, mais ne parviennent toujours pas à concrétiser. Dans sa zone technique, Claudio Ranieri rumine, ne cessant de se gratter le cuir chevelu et lâche sa dernière carte en la personne de Leonardo Pavoletti. « Je ne lui ai rien dit de spécial, c’est un attaquant, il sait très bien ce qu’il avait à faire » , rapporte après la rencontre le tacticien sarde. C’est ce qu’on appelle un coaching gagnant. Dans les ultimes secondes, Pavoletti s’érige en héros de la Sardaigne en ouvrant la marque. Cagliari s’impose sur la plus petite des marges et retrouvera donc la Serie A.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com