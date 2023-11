Randal Kolo Muani préféré à Gonçalo Ramos à San Siro

À l’assaut de San Siro !

Luis Enrique a choisi Randal Kolo Muani pour accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque parisienne ce mardi à Milan. Buteur au Parc des Princes à l’aller, RKM est une nouvelle fois préféré à Gonçalo Ramos, remplaçant, comme il y a deux semaines. Titulaire vendredi soir face à Montpellier, Lee Kang-in sera lui aussi assis sur le banc au coup d’envoi, Vitinha retrouvant ainsi le onze de départ. Le Portugais évoluera aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte au milieu. Pour le reste, du grand classique : Gigio Donnarumma (ou Dollarumma, selon les sensibilités) est bien titulaire face à son ancien club, avec Achraf Hakimi, l’ex-intériste Milan Škriniar et Lucas Hernandez pour former le quatuor défensif du PSG.…

QB pour SOFOOT.com