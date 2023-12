Randal Kolo Muani, pari 2024

Le constat est clair : Randal Kolo Muani a raté son premier trimestre au Paris Saint-Germain. Mais il serait sage d'attendre encore un peu avant de l'enterrer.

Deux fois, ce mercredi, Kylian Mbappé a lancé Randal Kolo Muani dans la profondeur, sur ce qui ressemblait à des passes décisives. Les deux fois, la même histoire : un appel parfait et une accélération démente pour fausser compagnie à son défenseur, une montée d’adrénaline chez tous les supporters parisiens, puis un mauvais choix face à Gregor Kobel et une occasion avortée. On ne pourra pas faire meilleur résumé de la soirée qu’a passée le natif de Bondy – le vrai – au Westfalenstadion lors de cette 6 e journée de Ligue des champions, cruciale s’il en est. Même en mettant toute sa bonne volonté, l’attaquant n’a quasiment rien réussi, et c’est malheureusement loin d’être son premier non-match de la saison. De toute évidence, Randal Kolo Muani n’est plus le même, sous le maillot francilien.

Par Jérémie Baron