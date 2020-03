Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye et Fimalac signent un accord de refinancement Reuters • 30/03/2020 à 09:14









PARIS (Reuters) - La holding Rallye, maison-mère de Casino, a annoncé lundi la conclusion d'un accord avec le groupe diversifié Fimalac en vue du refinancement de ses opérations de dérivés et d'un potentiel investissement de Fimalac dans la foncière Euris. "Dans le cadre de cet accord, Fimalac s'est engagé à apporter un financement d'une maturité de quatre ans, soit à une filiale d'Euris jusqu'au 31 décembre 2020, soit à Rallye au plus tard le 5 janvier 2021 afin de permettre le remboursement de l'intégralité des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB et Cobivia, qui ne sont pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés", est-il expliqué dans un communiqué commun. Le montant maximum de cette ligne de financement s'élève à 215 millions d'euros, est-il précisé. L'accord prévoit également que Fimalac, dirigé par l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, ait la capacité pendant une durée de sept ans d'investir à hauteur de 49,99% dans Euris par l'intermédiaire d'une nouvelle société holding qui serait détenue par Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino et contrôlerait Euris. Lors de sa prochaine assemblée générale, Jean-Charles Naouri proposera au conseil d'administration de Casino de soumettre la nomination d'un représentant de Fimalac, qui détient 2,6% du capital du distributeur. "Fimalac entend par cette nouvelle opération participer au soutien et au développement du groupe Casino", est-il indiqué dans le communiqué. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

