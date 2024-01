Rakitic dit au revoir à Séville et devrait rejoindre Al-Shabab

Ivan Rakitić est le onzième joueur à avoir le plus porté la tunique sévillane.

Ce mardi 30 janvier, le FC Séville a annoncé le départ d’Ivan Rakitić. Le Croate, qui est passé deux fois par le club andalou, une fois entre 2011 et 2014 et une deuxième fois entre 2020 et 2024, devrait rejoindre Al-Shabab, en Arabie Saoudite. Capitaine du club sévillan, il laisse derrière lui des statistiques de légende : 323 matchs pour 51 buts et 63 passes décisives et rien de moins que deux Ligue Europa (en 2014 où il sera élu homme du match de la finale et en 2023).…

LP pour SOFOOT.com