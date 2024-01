Racisme dans le parcage lillois : « Un gros sentiment de dégoût »

Lors des seizièmes de finale de la Coupe de France entre le Racing Club de France et Lille, des chants racistes provenant du parcage lillois sont venus gâcher la fête et rappeler que ces actes abjects continuent de gangrener les tribunes françaises. Robin et Thomas, deux supporters du LOSC présents au stade, témoignent.

Encore. Encore une fois, un match de football a été émaillé de propos racistes. Cette fois, c’est au stade Walter-Luzi de Chambly dimanche que tout s’est passé. À la mi-temps des 16 es de finale de la Coupe de France entre le Racing Club de France et le LOSC, des « supporters » des Dogues ont proféré des insultes envers le gardien adverse avant de s’en prendre à des enfants, participants au traditionnel challenge. Depuis, le club de la capitale des Flandres a pris la parole et a lancé un appel à témoins. Les supporters lillois présents, eux, ont rapidement dénoncé ces faits intolérables sur les réseaux sociaux. Robin et Thomas font partie de ceux qui veulent faire barrage à ces comportements.

Robin, amoureux du LOSC depuis 2011

« C’est la première fois que je prends de pleine face le racisme dans un stade, mais j’ai déjà entendu parler des problèmes avec la DVE, les Dogues Virage Est. C’est d’ailleurs pour ça qu’à Pierre-Mauroy, je suis en tribune sud. Le problème, c’est qu’en déplacement, je m’y trouve confronté quand même… À la mi-temps, j’entends un premier “ Sale noir !” Je suis un peu sous le choc, je me demande si j’ai bien entendu. Autour de moi, personne ne sait trop comment réagir. Puis cinq secondes plus tard, j’entends “ Va te faire enculer, sale noir !” en boucle, au moins à cinq, six reprises. Je tourne ma tête, je regarde vers le parcage et à quelques mètres de moi il y avait trois membres qui étaient agrippés au grillage en train d’insulter le gardien du Racing. C’était ignoble. […] Mais le pire s’est produit lors de l’animation à la mi-temps. Ils se sont mis à insulter des petits de 8, 9 ans qui frappaient au but en lâchant des “Sales bougnoules, sales noirs” , immonde !…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com