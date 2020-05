Rachida Dati : « Masques, écoles, Anne Hidalgo n'a rien anticipé ! »

Rachida Dati, maire LR du 7 e arrondissement et candidate aux municipales. © Vincent Isore / MAXPPP / IP3 PRESS/MAXPPP

La crise sanitaire s'estompe et les joutes politiques reprennent le dessus... À l'Assemblée nationale, le groupe LREM perd des députés et une scission semble de plus en plus probable. Les présidents de région jouent leur partition, c'est-à-dire les réalités locales contre les ordres parisiens, les oppositions contestent avec emphase la politique menée par l'exécutif, les maires nouvellement élus ou engagés dans le second round des municipales haussent le ton... Les rumeurs de remaniement ministériel, de référendum, voire de dissolution de l'Assemblée vont bon train. Sur l'échiquier politique, le monde d'après ressemble à s'y méprendre à celui d'avant le confinement. Tête de liste des Républicains à Paris, arrivée en deuxième place lors du premier tour dimanche 15 mars, Rachida Dati n'est pas satisfaite de la façon dont Anne Hidalgo a mené la ville ces deux derniers mois. Ouverture des écoles, dette qui se creuse, insécurité, polémique sur les masques de mauvaise qualité commandés et pas utilisables... la maire du 7e arrondissement de la capitale remonte au front.Lire aussi Xavier Bertrand - Ce qui fait le plaisir d'être français, c'est la cultureLe Point : Faut-il ouvrir coûte que coûte les écoles ?

Rachida Dati : Dès le premier jour, nous savions que le confinement ne pouvait pas durer indéfiniment. Donc, dès le premier jour, il fallait à la fois prendre les mesures

