Rachida Dati et deux avocats perquisitionnés dans le cadre d'une enquête en lien avec Nasser al-Khelaïfi

Les aventures de Nasser.

L’Agence France-Presse, M6, Libération et L’Équipe rapportent que des perquisitions réalisées par l’Office central de lutte contre le crime organisé ont eu lieu ce mardi à la mairie du VII e arrondissement de Paris – dirigée par Rachida Dati – et dans deux cabinets d’avocats (ceux de Francis Szpiner, maire du du XVI e arrondissement de la capitale, et Olivier Pardo). Cela s’inscrit dans le cadre d’une enquête dont fait l’objet le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, après une plainte pour pour « arrestation » , « séquestration » , « tortures et menaces de mort » déposée par Tayeb Benabderrahmane, un lobbyiste proche du PSG arrêté en 2020 au Qatar. Ce Franco-Algérien aurait été détenu illégalement par les autorités de l’émirat car il dit avoir détenu des informations compromettantes sur Nasser, qu’il aurait été obligé de céder. Dati, Szpiner et Pardo avaient participé à sa libération ; l’enquête porte sur la nature des négociations qui auraient précédé. Selon Benabderrahmane, Rachida Dati aurait « signé des accords avec les Qataris, voire perçu des fonds de leur part » , écrit Libé .…

JB pour SOFOOT.com