Rachid Zeroual, daron noir

Entre le départ soudain de Marcelino, la mise en retrait des dirigeants et la possible démission de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille traverse une crise aussi violente que soudaine. Au milieu de ce bazar, le nom de Rachid Zeroual, leader ultra à la légitimité incontestée et à l'influence indéniable, revient en boucle.

Au départ, ce n’était pourtant qu’une simple réunion. Lundi soir, la direction de l’Olympique de Marseille recevait les représentants des associations de supporters à la Commanderie. Un rendez-vous prévu de longue date, mais qui a eu le malheur de tomber au lendemain d’un piteux match nul contre Toulouse (0-0), achevé sous la bronca du Vélodrome. Alors, la réunion s’est transformée en procès. Sur le banc des accusés, Pablo Longoria en a pris pour son grade. Acculé, incapable d’en placer une, le président olympien s’est vu reprocher ses mercatos très agités, sa gestion du centre de formation ou encore ses relations avec certains agents, supposés très proches de lui. Le ton était peu amène, le fond ne laissait aucune place à la nuance, le tout a forcément choqué les dirigeants. L’un des leaders présents leur a même chaudement suggéré de démissionner. Il s’agit de Rachid Zeroual.

« On posait des questions et on n’avait pas de réponse, donc c’est vrai que je leur ai dit : ‘Si c’est vrai et que vous ne nous donnez pas de réponse, moi je demande votre démission, parce que c’est beaucoup plus grave’ » , a raconté ce dernier à l’AFP, mercredi. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son discours très offensif a mis le feu aux poudres. Effrayé par les échos qu’il a eus de cette réunion et pas franchement serein à l’idée d’évoluer dans un contexte aussi explosif, Marcelino, l’entraîneur nommé trois mois plus tôt, a décidé de s’en aller. Les dirigeants phocéens, eux, se sont mis en retrait, après avoir dénoncé dans un communiqué qu’ils « ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondée » , ce qui confirme l’hypothèse selon laquelle les propos tenus lundi soir ont allègrement dépassé le cadre d’une réunion de travail cordiale et constructive. Face aux menaces de mort qu’il aurait reçues, Longoria aurait même fortement songé à démissionner. Quant à Zeroual, il apparaît constamment comme étant le principal responsable de la situation improbable dans laquelle se trouve l’OM. Mais comment cet ultra peut-il avoir suffisamment d’influence pour mettre

Par Quentin Ballue et Raphaël Brosse pour SOFOOT.com