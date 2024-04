information fournie par So Foot • 10/04/2024 à 14:44

Rachel Daly prend sa retraite internationale avec l’Angleterre

Une lionne quitte la meute.

La joueuse anglaise, Rachel Daly, a annoncé ce mercredi prendre sa retraite internationale à l’âge de 32 ans. L’attaquante a communiqué la nouvelle elle-même sur les réseaux sociaux. « J’aurais adoré plus que tout jouer avec l’Angleterre pour toujours, mais il est temps pour moi de raccrocher les crampons sur la scène internationale , a exprimé l’actuelle joueuse d’Aston Villa. Je suis très chanceuse d’avoir joué un petit rôle dans l’histoire des Lionnes, et je pense que le moment est venu de passer le relai à la nouvelle génération et d’être la première supportrice de l’Angleterre depuis les tribunes ! » …

FL pour SOFOOT.com