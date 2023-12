Rachat de U.S. Steel: Nippon Steel doit coopérer "avec soin" à l'enquête américaine (ministre japonais)

Nippon Steel doit coopérer "avec soin" à l'enquête gouvernementale américaine qui va être lancée sur son projet de rachat du sidérurgiste américain U.S. Steel, a estimé vendredi Ken Saito, le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.

"Je pense que Nippon Steel doit s'occuper avec soin des procédures nécessaires" concernant ce rachat, a déclaré M. Saito devant la presse.

Le ministre a ensuite refusé de faire davantage de commentaires directs sur ce dossier, comme le gouvernement nippon évite généralement d'en faire quand cela concerne des entreprises privées.

"L'alliance entre les Etats-Unis et le Japon est plus forte que jamais" et les deux pays doivent oeuvrer ensemble à générer une "croissance économique durable et inclusive" en Asie-Pacifique et à coopérer dans le domaine de la sécurité nationale notamment, a cependant ajouté M. Saito.

Dans une courte déclaration transmise à l'AFP, Nippon Steel a dit penser que "cette acquisition sera bénéfique pour toutes les parties".

"Nous sommes impatients de dialoguer avec les parties concernées, y compris avec les autorités gouvernementales, et de chercher à obtenir leur compréhension tout au long du processus", a ajouté le groupe.

Nippon Steel a annoncé lundi son intention d'acquérir U.S. Steel pour 14,9 milliards de dollars (dette comprise), avec l'accord du conseil d'administration du groupe américain, en vue de former un nouveau géant mondial de l'acier. Les deux groupes espèrent finaliser cette transaction d'ici le troisième trimestre 2024.

Cependant la Maison Blanche a estimé jeudi que "l'achat de cette entreprise américaine emblématique par une entité étrangère - même celle d'un allié proche – semble mériter un examen approfondi en termes (...) de sécurité nationale et de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement".

Une enquête va désormais être menée par l'agence gouvernementale américaine chargée d'évaluer le risque des investissements étrangers, le CFIUS, auquel les deux groupes ont soumis leur projet de rapprochement, a déclaré jeudi U.S. Steel à l'AFP.

Avant l'administration Biden, le syndicat américain des métallurgistes USW avait rapidement exprimé son opposition et ses inquiétudes vis-à-vis de ce rachat, comme plusieurs sénateurs américains.