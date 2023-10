Rabiot ne voit pas Messi gagner le Ballon d’or

Adrien se mouille, un peu.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Adrien Rabiot s’est confié sur sa place en équipe de France, sa carrière avec la Juventus, et sur… le favori au Ballon d’or. Pour lui, pas de Messi, mais deux autres aliens, chacun dans leur catégorie. Le milieu des Bleus voit bien Erling Haaland ou Kylian Mbappé remporter le plus prestigieux des trophées individuels de football. Mais il ne faut pas trop en dire et définir un favori : « Dire un des deux serait compliqué, ça dépend sur quoi on se base. » …

CD pour SOFOOT.com