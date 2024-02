Qui sont les joueurs en activité les plus fidèles ?

Rogério Ceni reste la référence.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES révèle les noms des « joueurs clubistes » toujours en activité dans l’univers du football mondial (enfin, des 60 ligues prises en compte dans cette étude). Pour être considéré comme ​joueur fidèle selon le critère du CIES, il faut avoir joué au sein du même club sans interruption. Le premier de la liste n’est autre que le gardien de but russe Igor Akinfeev, légende du CSKA Moscou, qui a commencé son histoire avec le club moscovite en 2003, il y a 21 ans. Pour trouver le premier Français présent dans la liste, il faut attendre le 14 e rang, et son nom va vous surprendre ! C’est le défenseur central de l’US Concarneau Guillaume Jannez qui pointe le bout de son nez, car le joueur âgé de 34 ans fête​ sa 17 e saison, au sein de l’actuel quatorzième de Ligue 2​. Et pour les membres du Big Five , qui occupe la première place ?…

JBC pour SOFOOT.com