Queudrue raconte quand Bölöni « vendait » un match contre Nancy

Quand Franck Queudrue ouvre la boîte à souvenirs, on se régale.

Dans les colonnes de L’Équipe ce dimanche, Franck Queudrue revient sur sa carrière, avec quelques anecdotes savoureuses. Il allume notamment son ancien coach Laszlo Bölöni : « À Lens, il nous a un peu plombés en 2010-2011. Il disait : “Je vais tout donner pour Lens” alors que c’est un pro-Nancy. À Marcel-Picot, lors de la dernière journée (Lens était condamné à la L2 et Nancy jouait le maintien) , je pense qu’il a un peu vendu le match. Il n’avait aligné que des jeunes et aucun attaquant : on jouait en 4-6-0. Le joueur le plus haut, c’était Geoffrey Kondogbia, milieu défensif de métier. On a pris 4-0. » …

