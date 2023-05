Quentin Merlin parrain du tournoi Foot’Océane

Un avant-goût de ses adversaires de la saison prochaine ?

La 17 e édition de Foot’Océane, un tournoi géant où des footballeurs âgés de 7 à 8 ans se rencontrent sur la plage de Saint-Jean-de-Monts en Vendée pour plus de 1200 matchs, se déroulera le dimanche 4 juin. Cette année, Quentin Merlin, le défenseur du FC Nantes – déjà de l’aventure l’année dernière –, et Constance Picaud, la gardienne du PSG, seront les parrains de l’événement. Au total, plus de 5000 jeunes joueurs sont attendus, bien accompagnés par 1000 éducateurs de clubs et bénévoles. Une bonne occasion pour eux de découvrir un autre aspect du football qui se joue sur la plage, mais également de partager des moments avec de nombreux autres joueurs, parents et les deux parrains, joueurs professionnels ouverts aux discussions et aux photos.…

AC pour SOFOOT.com