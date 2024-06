Quels sont les clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux ?

Fin de saison oblige, on sort les calculatrices et on fait le point sur les différents classements « alternatifs » du football, et là encore le Real Madrid est sacré champion. Selon la dernière étude du CIES (Centre international d’étude du sport), en combinant les différents réseaux sociaux officiels des plus grands clubs de football (X, Facebook, Instagram et TikTok), le club merengue présente le plus grand nombre de followers , avec pas moins de 410,9 millions de fans. Son grand rival le FC Barcelone monte sur la deuxième marche du podium avec tout même 360,7 millions d’abonnés, 50 millions de moins, et Manchester United complète le trio de tête avec 216,3 millions de suiveurs.…

MV pour SOFOOT.com